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Дальнее зарубежье 01.11.2023 19:19

Иордания отзывает посла из Израиля

Амман немедленно отзывает посла в Израиле из-за ситуации в секторе Газа, и просит не возвращаться израильского посла, ранее покинувшего Иорданию, сообщает агентство Petra со ссылкой на заявление главы МИД Иордании Аймана Сафади.

"Сафади объявил в среду о немедленном отзыве посла Иордании из Израиля. Это решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных гражданских лиц и беспрецедентному серьезному гуманитарному кризису", - информирует агентство.

Согласно заявлению МИД, в Иордании "растет обеспокоенность по поводу дальнейшего обострения ситуации, которое может поставить под угрозу безопасность всего региона".

Сафади также поручил уведомить министерство иностранных дел Израиля о том, что его посол, ранее покинувший Иорданию, не должен возвращаться.

По словам главы МИД Иордании, возможность возвращения послов зависит от того, прекратится ли "война в секторе Газа", а также воздержится ли Израиль "от действий, которые лишают палестинцев их основных прав, включая доступ к еде, воде и медикаментам".

Сафади заявил о необходимости достижения мира в регионе на основе решения, основанного на формуле "два государства для двух народов", и создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

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Тэги: МИР, БЛИЖНИЙ ВОСТОК


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