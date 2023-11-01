Иордания отзывает посла из Израиля

Амман немедленно отзывает посла в Израиле из-за ситуации в секторе Газа, и просит не возвращаться израильского посла, ранее покинувшего Иорданию, сообщает агентство Petra со ссылкой на заявление главы МИД Иордании Аймана Сафади.
"Сафади объявил в среду о немедленном отзыве посла Иордании из Израиля. Это решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных гражданских лиц и беспрецедентному серьезному гуманитарному кризису", - информирует агентство.
Согласно заявлению МИД, в Иордании "растет обеспокоенность по поводу дальнейшего обострения ситуации, которое может поставить под угрозу безопасность всего региона".
Сафади также поручил уведомить министерство иностранных дел Израиля о том, что его посол, ранее покинувший Иорданию, не должен возвращаться.
По словам главы МИД Иордании, возможность возвращения послов зависит от того, прекратится ли "война в секторе Газа", а также воздержится ли Израиль "от действий, которые лишают палестинцев их основных прав, включая доступ к еде, воде и медикаментам".
Сафади заявил о необходимости достижения мира в регионе на основе решения, основанного на формуле "два государства для двух народов", и создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме.
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