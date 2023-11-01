«Газпром» и кабмин Кыргызстана изучат возможности сотрудничества в электроэнергетике и газовой сфере

"Газпром" и кабинет министров Кыргызстана заключили меморандум о сотрудничестве в развитии газовой отрасли республики, сообщает компания.

Документ направлен на долгосрочное взаимодействие в газовой сфере, а также на изучение возможности сотрудничества в электроэнергетике.

Меморандум подписали глава компании Алексей Миллер и министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев в ходе рабочей встречи.

"Стороны обсудили готовность газотранспортной и газораспределительной систем республики к работе в осенне-зимнем периоде. Отмечено, что "Газпром Кыргызстан" выполнил все необходимые технические мероприятия на производственных объектах", - отмечается в сообщении.