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ТЭК 01.11.2023 20:35

«Газпром» и кабмин Кыргызстана изучат возможности сотрудничества в электроэнергетике и газовой сфере

"Газпром" и кабинет министров Кыргызстана заключили меморандум о сотрудничестве в развитии газовой отрасли республики, сообщает компания.

Документ направлен на долгосрочное взаимодействие в газовой сфере, а также на изучение возможности сотрудничества в электроэнергетике.

Меморандум подписали глава компании Алексей Миллер и министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев в ходе рабочей встречи.

"Стороны обсудили готовность газотранспортной и газораспределительной систем республики к работе в осенне-зимнем периоде. Отмечено, что "Газпром Кыргызстан" выполнил все необходимые технические мероприятия на производственных объектах", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КЫРГЫЗСТАН, ГАЗПРОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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