Власти Азербайджана планируют на 2024г поступления в госбюджет по налогу на прибыль от участников АЧГ и Шах-Дениз в размере около 2 млрд манатов

Власти Азербайджана прогнозируют поступления в 2024 году в госбюджет в виде налога на прибыль от нефтегазовых компаний, занимающихся разработкой месторождений "Шах-Дениз" и Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП), в размере 1 млрд 975 млн манатов, что в 2 раза меньше планового показателя на 2023 год (4 млрд 2 млн манатов).

Согласно материалам Минфина, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан", спад налоговых выплат в госбюджет акционерами АЧГ и Шах-Дениз обусловлен двумя факторами. Во-первых, на АЧГ в 2024 году ожидается снижение добычи нефти на 1,1 млн тонн (22 тыс. б/с). Во-вторых, средняя цена на газ с месторождения Шах-Дениз в 2024 году будет на 46,8% ниже, чем в 2023 году.

Нефтегазовые компании, занимающиеся в Азербайджане разработкой месторождений "Шах-Дениз" и АЧГ в январе-сентябре 2023 года фактически выплатили в госбюджет страны налога на прибыль на сумму 3 млрд 901,7 млн манатов.

Акционеры АЧГ и Шах-Дениз в 2022 году выплатили в госбюджет Азербайджана налога на прибыль на сумму 5 млрд 393,9 млн манатов (+5,2 раза от показателя 2021 года) на фоне высоких цен на нефть и газ.

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре. Налог на прибыль они выплачивают исходя из фактических цен на нефть на мировых рынках.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз, являющегося крупнейшим газовым месторождением Азербайджана, началась в декабре 2006 года.

Официальный курс на 1 ноября 1,7 манат/$1.

А.Азизов