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СНГ 01.11.2023 22:20

Макрон прибыл в Узбекистан

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в среду в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба узбекского правительства.

В аэропорту города Самарканда его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

"Сегодня же состоится встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Макроном на исторической площади Самарканде - Регистан", - говорится в сообщении.

Основные мероприятия в рамках визита состоятся 2 ноября.

Как сообщалось, лидеры Узбекистана и Франции проведут переговоры по вопросам дальнейшего развития узбекско-французских многоплановых отношений. В центре внимания будут вопросы расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Мирзиеев и Макрон также примут участие в работе совместного бизнес-форума с участием компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.

По итогам саммита предусматривается принятие ряда межправительственных и межведомственных соглашений, а также пакета торгово-инвестиционных договоренностей.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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