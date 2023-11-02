Власти Азербайджана в 2024г увеличат ставки акцизов на производство сигарет и алкоголя

Правительство Азербайджана планирует в 2024 году увеличить ставки акцизов на производство алкогольных напитков и сигарет.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, согласно планам в частности, ставка акциза на производимые в стране сигареты составит 45,5 манат (в настоящее время 38,5 манат) за каждые 1 тыс. сигарет, т.е. рост составит 18,2%.

Кроме этого, размер акциза на производство за каждый литр питьевого (этилового) спирта, водки, темного алкоголя и темных алкогольных материалов, ликера и ликерной продукции увеличится с 4 манат до 4,8 манат (рост на 20%).

В Минфине добавили, что согласно прогнозам, в 2024 году по сравнению с 2023 годом производство коньяка в Азербайджане увеличится на 153,5 тыс. дал, пива – на 135,7 тыс. дал.

Р.Ахмедов