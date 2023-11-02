Азеришыг отбирает поставщика измерителей постоянного и переменного напряжения в ЛЭП

ОАО «Азеришыг» отбирает поставщика электронных устройств для измерения постоянного и переменного напряжения в линиях электропередачи 0,4 кВ. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 1500 манатов. Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить сведения о выполнении похожих работ за последние 3 года на общую сумму 5 млн. манат. Претенденты должны представить свои тендерные предложения до 15:00 19 декабря. Тендерная процедура состоится в 15:00 20 декабря. В функции "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей. Н.Аббасова

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