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Инфраструктура и тендеры 02.11.2023 10:57

Азеришыг отбирает поставщика измерителей постоянного и переменного напряжения в ЛЭП

ОАО «Азеришыг» отбирает поставщика электронных устройств для измерения постоянного и переменного напряжения в линиях электропередачи 0,4 кВ.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 1500 манатов.

Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить сведения о выполнении похожих работ за последние 3 года на общую сумму 5 млн. манат.

Претенденты должны представить свои тендерные предложения до 15:00 19 декабря. Тендерная процедура состоится в 15:00 20 декабря.

В функции "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕНДЕР


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