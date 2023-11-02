Токаев видит перспективы для роста ежегодного товарооборота Казахстана и Венгрии в 6 раз, до $1 млрд

Казахстан и Венгрия имеют потенциал для увеличения ежегодного товарооборота до $1 млрд, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

"Нам нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения торгового оборота между нашими странами. (...) Наш товарооборот вырос на 20%, несмотря на геополитическую повестку. Но, несмотря на это, наш торговый оборот не такой значительный, есть потенциал, необходимо увеличить его до $1 млрд", - сказал Токаев в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.

Товарооборот Казахстана и Венгрии в 2022 году, по данным комитета по статистике Миннацэкономики Казахстана, составил $172,2 млн. Таким образом, в соответствии с оценками Токаева, он может возрасти почти в 6 раз.

По мнению Токаева, казахстанско-венгерский товарооборот не соответствует "тому потенциалу, который есть у экономик" двух стран.

"Более 30 венгерских компаний и порядка 40 совместных предприятий плодотворно работают в Казахстане. Мы поддерживаем сотрудничество в энергетике, логистике, сталелитейной отрасли, сельском хозяйстве, фармацевтике, пищевой сфере и туризме", - отметил казахстанский лидер.

В свою очередь премьер-министр Венгрии назвал целью своего визита в Казахстан наращивание темпов сотрудничества.

"Последний раз мы еще до пандемии были здесь. Тогда у нас уже очень хорошо развивались наши дела, но Covid, к сожалению, все прервал. И мы сейчас приехали, чтобы снова набрать темп. У нас в этом регионе с вами наиболее обоснованные историей контакты. И мы очень рады вашим успехам", - сказал Орбан в ходе переговоров с Токаевым.

По словам венгерского премьера, в мире сейчас наблюдается "нестабильный период с точки зрения безопасности".