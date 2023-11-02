Власти Азербайджана в 2024г направят 6,4 млрд манатов на оборону и нацбезопасность - Шарифов

Расходы госбюджета Азербайджана на оборону и национальную безопасность в 2024 году составят 6 млрд 421 млн манатов ($3,777 млрд по текущему курсу), сообщил министр финансов Самир Шарифов.

«В госбюджете Азербайджана на следующий год расходы на оборону и национальную безопасность предусмотрены в размере 6 млрд 421 млн манатов. Это на 6% или 366 млн манатов больше, чем в 2023 году», - сказал Шарифов в четверг при обсуждении парламентским комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству проекта госбюджета на 2024 год.

По его словам, данные средства будут направлены на усиление армии, границ и др. мероприятия.

Б.Рустамбеков