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Оборона 02.11.2023 12:08

Власти Азербайджана в 2024г направят 6,4 млрд манатов на оборону и нацбезопасность - Шарифов

Расходы госбюджета Азербайджана на оборону и национальную безопасность в 2024 году составят 6 млрд 421 млн манатов ($3,777 млрд по текущему курсу), сообщил министр финансов Самир Шарифов.

«В госбюджете Азербайджана на следующий год расходы на оборону и национальную безопасность предусмотрены в размере 6 млрд 421 млн манатов. Это на 6% или 366 млн манатов больше, чем в 2023 году», - сказал Шарифов в четверг при обсуждении парламентским комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству проекта госбюджета на 2024 год.

По его словам, данные средства будут направлены на усиление армии, границ и др. мероприятия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШАРИФОВ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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