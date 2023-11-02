Турция провела новое успешное испытание ударного палубного беспилотника Bayraktar TB3

В Турции прошли вторые успешные испытания ударного беспилотника Bayraktar TB3, способного совершать взлет и посадку на корабли с короткой взлетно-посадочной полосой, говорится в сообщении в соцсети Х председателя совета директоров турецкой технологической компании Baykar Сельчука Байрактара, передает агентство "Анадолу".
"Bayraktar TB3 успешно завершил вторые летные испытания, продолжавшиеся четыре часа", - написал директор компании.
Беспилотник предназначен для базирования на универсальном авианесущем десантном корабле ВМС Турции Anadolu, который является флагманом флота.
Взлетная масса БПЛА составляет почти 1,5 тонны, грузоподъемность - около 500 кг. Дальность его полета достигает 1,8 тыс. км. Он может находиться в воздухе 24 часа. Размах крыльев БПЛА составляет 14 метров, длина - 8,35 метра. Действиями турецкого БПЛА Bayraktar TB3 можно управлять на больших расстояниях как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях.
Первый успешный полет Bayraktar TB3 состоялся на минувшей неделе. Впервые он был представлен на авиакосмическом салоне TEKNOFEST в Стамбуле в апреле 2023 года.
Баку обещает адекватный ответ на недружественные действия в отношении Азербайджана - МИД
Посол Азербайджана в Багдаде вручил верительные грамоты президенту Ирака
Минобразования отбирает подрядчика восстановления Реальной школы в Шуше
Marriott в III кв. увеличила выручку на 12%, но ее прогнозы разочаровали рынок
ЕИБ выделит Украине 450 млн евро на критическую инфраструктуру
Первый в Казахстане завод полипропилена начал выпускать новую марку для БОПП-плёнки
Минобразования Азербайджана направит около 6,4 млн манатов на строительство яслей и школы в Гяндже и Агдаме
Агентство социальных услуг направит около 2,7 млн манатов на закупку около 200 автомобилей для инвалидов
Власти Азербайджана в 2024г выделят 35 млн манатов на обеспечение жильем военнослужащих, прослуживших более 20 лет
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Управление связи г.Нахчыван планирует построить Data Center
ИВ Шемахинского района направит 543 тыс. манатов на капремонт дорог
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank станет первым рабочим местом для 3 студентов UNEC
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире