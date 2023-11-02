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Регион 02.11.2023 22:59

Турция провела новое успешное испытание ударного палубного беспилотника Bayraktar TB3

В Турции прошли вторые успешные испытания ударного беспилотника Bayraktar TB3, способного совершать взлет и посадку на корабли с короткой взлетно-посадочной полосой, говорится в сообщении в соцсети Х председателя совета директоров турецкой технологической компании Baykar Сельчука Байрактара, передает агентство "Анадолу".

"Bayraktar TB3 успешно завершил вторые летные испытания, продолжавшиеся четыре часа", - написал директор компании.

Беспилотник предназначен для базирования на универсальном авианесущем десантном корабле ВМС Турции Anadolu, который является флагманом флота.

Взлетная масса БПЛА составляет почти 1,5 тонны, грузоподъемность - около 500 кг. Дальность его полета достигает 1,8 тыс. км. Он может находиться в воздухе 24 часа. Размах крыльев БПЛА составляет 14 метров, длина - 8,35 метра. Действиями турецкого БПЛА Bayraktar TB3 можно управлять на больших расстояниях как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях.

Первый успешный полет Bayraktar TB3 состоялся на минувшей неделе. Впервые он был представлен на авиакосмическом салоне TEKNOFEST в Стамбуле в апреле 2023 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, БЕСПИЛОТНИК, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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