Агентство социальных услуг отбирает аудитора за 2022-2024гг

ПЮЛ "Агентство социальных услуг" отбирает компанию для проведения аудита соответствия консолидированной финансовой отчетности Агентства за 2022-2024 годы международным стандартам, а также предоставления независимого аудиторского заключения.

Отбор подрядчика проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 350 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 5 декабря 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 6 декабря в 15:00.

Контактное лицо: Гусейн Агазаде; Телефон для справок: (+99412) 525-41-30 (внутренний: 5155); email: huseyn.aghazada@sosial.gov.az.

По условиям, аудиторское заключение за 2022 год должен быть готово и предоставлено до 30 декабря 2023 года, за 2023 год – до 1 июня 2024 года, за 2024г – до 1 июня 2025 года.

Х.Насирзаде