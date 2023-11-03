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ТЭК 03.11.2023 10:19

Минэнерго Азербайджана отбирает консультантов для оптимизации деятельности в сферах производства и передачи электроэнергии

Министерство энергетики Азербайджана отбирает компанию-консультанта для подготовки проектных предложений по отделению с юридической и управленческой точек зрения деятельности в сферах производства электроэнергии, ее передачи, распределения и снабжения.

Отбор проводится методом опроса предложений.

Предложения компаний принимаются до 14:00 22 ноября. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 23 ноября в 14:00.

Минэнерго методом опроса предложений также отбирает консультанта для разработки соответствующих целевой модели рыночных правил для формирования конкурентной среды между производителями и поставщиками электроэнергии.

В конкурсе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями и опытом.

Предложения компаний принимаются до 12:00 22 ноября. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 23 ноября в 12:00.

В обоих конкурсах могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями и опытом. Контактное лицо – Лейла Адыгезалбекова. Телефон для справок +(99412) 596 16 53/54 (внутренний 1034).

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЭНЕРГО, КОНСУЛЬТАНТЫ, ОТБОР

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