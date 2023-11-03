Эрдоган призвал остановить удары по сектору Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал создать условия для скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

"Турция всегда поддерживает и является приверженцем гуманитарных основ в этом кризисе. Мы с самого начала это подчеркивали, мы не поддерживаем никакие военные действия против гражданских лиц, атаки на гражданские лица. Наш приоритет - это как можно быстрее создать условия для прекращения огня", - сказал Эрдоган, выступая на саммите Организации тюркских государств в Астане.

Он отметил, что Турция уже направила в Газу 10 самолетов с гуманитарной помощью и заверил, что эта помощь будет продолжена.