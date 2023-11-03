В Дели из-за смога закрыли школы и ограничили использование транспорта

Власти Дели закрыли начальные школы города и ввели штрафы на использование транспортных средств, вызывающих загрязнение воздуха, в связи с самым сильным смогом в этом сезоне, который накрыл индийскую столицу в пятницу, сообщает агентство Associated Press.

Так, власти объявили о введении штрафа в 20 тыс. рупий (около $240) для водителей, использующих определенные модели бензиновых и дизельных автомобилей, автобусов и грузовиков, которые создают смог. Как правило, речь идет о машинах старше 10-15 лет.

Для борьбы с туманом, возникшем из-за сильного загрязнения атмосферы, в городе применяют специальные разбрызгиватели. Накануне власти Дели ограничили все строительные работы и работы по сносу, сделав исключение лишь для важнейших проектов.

Индекс качества воздуха в Дели превысил отметку 400. По данным государственного Центрального совета по контролю за загрязнением, индекс от 0 до 50 считается "хорошим", от 51 до 100 - "удовлетворительным", от 101 до 200 - "умеренным", от 201 до 300 - "плохим", от 301 до - "очень плохим" и от 401 до 500 - "критическим".

Такой воздух может вызывать острый и хронический бронхит, а также приступы астмы, в связи с чем жители Дели используют маски, когда находятся на улице. Эксперты также советуют людям избегать утренних пробежек и прогулок.

Дели возглавляет мировые списки городов с самым плохим качеством воздуха почти ежегодно.