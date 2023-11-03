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Макроэкономика 03.11.2023 14:54

Объем продажи инвалюты на аукционах ЦБ Азербайджана за 9 мес. составил $2,5 млрд

Центральный банк Азербайджана в январе-сентябре 2023 года организовал 71 валютный аукцион, на которых было продано инвалюты на $2 млрд 555,7 млн.

«Объем проданной в январе-сентябре 2023 года инвалюты на 71 аукционах составил $2 млрд 555,7 млн, что на $1 млрд 301,6 млн меньше, чем за 9 месяцев 2022 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

При этом на 99% аукционах предложение превысило спрос.

Р.Ахмедов

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Тэги: АУКЦИОН, ВАЛЮТА, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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