Объем продажи инвалюты на аукционах ЦБ Азербайджана за 9 мес. составил $2,5 млрд

Центральный банк Азербайджана в январе-сентябре 2023 года организовал 71 валютный аукцион, на которых было продано инвалюты на $2 млрд 555,7 млн.

«Объем проданной в январе-сентябре 2023 года инвалюты на 71 аукционах составил $2 млрд 555,7 млн, что на $1 млрд 301,6 млн меньше, чем за 9 месяцев 2022 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

При этом на 99% аукционах предложение превысило спрос.

Р.Ахмедов