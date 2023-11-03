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Карабах 03.11.2023 15:01

Восторжествовала историческая справедливость - Мирзиёев о восстановлении суверенитета Азербайджана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил азербайджанский народ с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета, считает, что таким образом, восторжествовала историческая справедливость.

Выступая в пятницу на Х саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, он отметил, что «дружественный народ Азербайджана занимает достойное место в тюркском мире, пользуется большим уважением и авторитетом», «в последние годы … под руководством моего дорогого друга Ильхама Гейдаровича добивается колоссальных успехов».

«Восторжествовала историческая справедливость, достигаются весомые результаты в превращении Карабаха – неотъемлемой части страны – в территорию созидания», - заявил Мирзиёев.

Стенограмма его выступления, которую приводит «Интерфакс-Азербайджан», опубликована на сайте главы Узбекистана.

Президент Узбекистана добавил, что, побывав в августе 2023 года в Шуше и Физули, «лично стал свидетелем широкомасштабной созидательной работы», возведения современной инфраструктуры, восстановления разрушенных объектов культурного наследия.

«Еще раз искренне поздравляю народ Азербайджана с великой победой – полным восстановлением территориальной целостности страны», - заявил Мирзиёев.

Р.Керимов

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Тэги: МИРЗИЕЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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