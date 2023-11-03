Восторжествовала историческая справедливость - Мирзиёев о восстановлении суверенитета Азербайджана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил азербайджанский народ с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета, считает, что таким образом, восторжествовала историческая справедливость.
Выступая в пятницу на Х саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, он отметил, что «дружественный народ Азербайджана занимает достойное место в тюркском мире, пользуется большим уважением и авторитетом», «в последние годы … под руководством моего дорогого друга Ильхама Гейдаровича добивается колоссальных успехов».
«Восторжествовала историческая справедливость, достигаются весомые результаты в превращении Карабаха – неотъемлемой части страны – в территорию созидания», - заявил Мирзиёев.
Стенограмма его выступления, которую приводит «Интерфакс-Азербайджан», опубликована на сайте главы Узбекистана.
Президент Узбекистана добавил, что, побывав в августе 2023 года в Шуше и Физули, «лично стал свидетелем широкомасштабной созидательной работы», возведения современной инфраструктуры, восстановления разрушенных объектов культурного наследия.
«Еще раз искренне поздравляю народ Азербайджана с великой победой – полным восстановлением территориальной целостности страны», - заявил Мирзиёев.
Р.Керимов
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