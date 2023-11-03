ЧФА Азербайджана на 1 июля 2023г превышают 83 млрд манатов

Чистые финансовые активы (ЧФА) Азербайджана на 1 июля 2023 года оцениваются в 83 млрд 129,4 млн манатов против 65 млрд 353,5 млн манатов на 1 сентября 2022 года, т.е. выросли за 10 месяцев на 27,2%.
Такая оценка указана в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2024 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
ЧФА на 1 июля 2023 года эквивалентны порядка 70% Азербайджана, что в мировой практике считается хорошим показателем, подчеркивает палата.
Согласно данным, в структуре ЧФА активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) составляют 93 млрд 355,3 млн манатов (на 1 сентября 2022г – 78 млрд 888,5 млн манатов).
Кроме этого, остаток на едином казначейском счете на 1 июля 2023 года оценивается в 5 млрд 849,3 млн манатов (на 01.09.2022 – 3 млрд 446 млн манатов), средства единого казначейского счета, переданные в управление – 3 млрд 112,2 млн манатов (2 млрд 636,7 млн манатов).
Еще 75,8 млн манатов приходится на прочие средства.
В то же время госдолг Азербайджана на 1 июля оценивается в 16 млрд 151 млн манатов (на 01.09.2022 – 16 млрд 997,3 млн манатов), что несколько снижает объем ЧФА.
Р.Ахмедов
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