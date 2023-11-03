Подрядчики по проектам bp в Азербайджане в январе-сентябре выполнили заказов на $1,1 млрд

Подрядные компании по проектам bp в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года выполнили заказы на $1 млрд 119,1 млн, что на 12,1% выше показателя января-сентября 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании bp-Azerbaijan.
«Из указанной суммы на $535,9 млн заказы выполнили 14 совместных предприятий, $35,1 млн – 24 государственных предприятия, $276,8 млн – 216 малых и средних предприятия, $271,3 млн – 94 иностранная компания, работающих по проектам bp в Азербайджане», - сказали в пресс-службе компании.
Суммарные инвестиции bp-Azerbaijan, включая средства, вложенные совместно с партнерами по проектам и в отдельности, в реализацию социальных проектов в январе-сентябре 2023 года составили $2,4 млн.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля bp (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, венгерской MOL - 9,57%, американской ExxonMobil - 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%)
Участниками проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан являются: bp (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); ExxonMobil (2,5%), Itochu (3,4%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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