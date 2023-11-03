Глава МИД ФРГ рассчитывает на посредничество Мишеля для заключения мирного договора между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется на подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля.
"Мы желаем стабильного мира и установления отношений между Арменией и Азербайджаном, создания условий для встреч за переговорным столом. Уверена, что усилия Шарля Мишеля могут стать мостом для установления мира между странами", - сказала Бербок в пятницу на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.
По ее словам, Германия поддерживает территориальную целостность Армении и Азербайджана, что является основой для переговоров по миру.
Бербок отметила, что решение проблем между Арменией и Азербайджаном позволит более активно развивать экономические отношения Армении с ЕС.
Мирзоян подтвердил готовность Армении подписать соглашение о мире с Азербайджаном.
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