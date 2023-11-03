Глава МИД ФРГ рассчитывает на посредничество Мишеля для заключения мирного договора между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется на подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Мы желаем стабильного мира и установления отношений между Арменией и Азербайджаном, создания условий для встреч за переговорным столом. Уверена, что усилия Шарля Мишеля могут стать мостом для установления мира между странами", - сказала Бербок в пятницу на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

По ее словам, Германия поддерживает территориальную целостность Армении и Азербайджана, что является основой для переговоров по миру.

Бербок отметила, что решение проблем между Арменией и Азербайджаном позволит более активно развивать экономические отношения Армении с ЕС.

Мирзоян подтвердил готовность Армении подписать соглашение о мире с Азербайджаном.