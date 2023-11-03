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Внешняя политика 03.11.2023 18:33

Глава МИД ФРГ рассчитывает на посредничество Мишеля для заключения мирного договора между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется на подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Мы желаем стабильного мира и установления отношений между Арменией и Азербайджаном, создания условий для встреч за переговорным столом. Уверена, что усилия Шарля Мишеля могут стать мостом для установления мира между странами", - сказала Бербок в пятницу на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

По ее словам, Германия поддерживает территориальную целостность Армении и Азербайджана, что является основой для переговоров по миру.

Бербок отметила, что решение проблем между Арменией и Азербайджаном позволит более активно развивать экономические отношения Армении с ЕС.

Мирзоян подтвердил готовность Армении подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРГ, МИД, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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