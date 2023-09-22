Пашинян созвонился с Шольцем

Ситуацию в Карабахе обсудили по телефону в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц, сообщили в пресс-службе правительства Армении.
Отмечается, что Пашинян и Шольц также обсудили вопросы повестки армяно-германского сотрудничества.
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