Пашинян созвонился с Шольцем

Ситуацию в Карабахе обсудили по телефону в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц, сообщили в пресс-службе правительства Армении. Отмечается, что Пашинян и Шольц также обсудили вопросы повестки армяно-германского сотрудничества.

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