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СНГ 03.11.2023 21:16

Визит Аббаса в Россию отложен

Визит палестинского лидера Махмуда Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, но сейчас он отложен, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Отложили его. То, что было запланировано на 15 ноября. По просьбе палестинского руководства визит отложен", - сказал он журналистам в Москве.

"Они ссылались на то, что действительно сейчас ситуация сложная, что президент Аббас не может уезжать из региона, оттуда из Рамаллы в этой обстановке. Мы им сказали, что конечно понимаем эти обстоятельства и всегда идем навстречу пожеланиям по поводу времени, которое удобно для наших палестинских друзей, для президента Аббаса для посещения России", - подчеркнул Богданов.

Он отметил, что это касается не только поездки в Россию, но и поездок в другие страны.

"Поэтому контакты поддерживаются на рабочем уровне постоянно по телефону, и мы говорим с ближайшим окружением Аббаса, с руководством организации освобождения Палестины и ФАТХ, которые находятся в Рамалле", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, АББАС, ВИЗИТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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