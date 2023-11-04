Представитель Алиева обсудил с замглавы МИД Италии ситуацию на Кавказе и азербайджано-армянские отношения

МИД Италии сообщил о римских переговорах замглавы ведомства Эдмондо Чириелли и представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова.
По информации МИД, которую приводит «Интерфакс-Азербайджан», Амирбеков и Чириелли на встрече в пятницу обсудили ситуацию на Южном Кавказе и процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.
Р.Керимов
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