Представитель Алиева обсудил с замглавы МИД Италии ситуацию на Кавказе и азербайджано-армянские отношения

МИД Италии сообщил о римских переговорах замглавы ведомства Эдмондо Чириелли и представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова. По информации МИД, которую приводит «Интерфакс-Азербайджан», Амирбеков и Чириелли на встрече в пятницу обсудили ситуацию на Южном Кавказе и процесс нормализации азербайджано-армянских отношений. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».