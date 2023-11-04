Группа террористов атаковала тренировочную базу ВВС в Пакистане

Пакистанским военным удалось нейтрализовать группу террористов, пытавшихся атаковать базу ВВС "Мианвали" в центральной части страны.
"Утром в субботу тренировочная база ВВС Пакистана "Мианвали" подверглась террористической атаке. В результате слаженного и эффективного ответа вооруженных сил ее удалось пресечь, обеспечив безопасность персонала", - приводит газета The Dawn выдержку из коммюнике пакистанских спецслужб.
Трое нападавших уничтожены, еще трое захвачены, отмечается в сообщении.
"В то же время в результате нападения нанесен ущерб трем самолетам и топливному резервуару", - информируют спецслужбы страны.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики группировки "Техрик-и-джихад Пакистан", которая связана с пакистанскими талибами.
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