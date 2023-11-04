Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8243 RUR   0.0184 GBR   2.1047 TRY   0.0598

Цена на нефть

03.11 $/bbl +/- WTI 80.51 -1.95 Brent 84.89 -1.96

Дальнее зарубежье 04.11.2023 13:35

Франция готовится встретить ураган Домингос

Сильные ветры, ливни и высокие волны, как ожидается, обрушатся в субботу на запад Франции с Атлантики, на смену урагану "Киаран" придет ураган "Домингос", сообщают французские СМИ.

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявит "оранжевую" степень опасности, начиная с вечера, для десяти департаментов страны ввиду приближения "Домингос".

Президент Эмманюэль Макрон призвал французов проявлять "крайнюю осторожность" в эти выходные по причине новых метеорологических осложнений, угрожающих стране.

Как сообщалось, Франция, Испания и север Португалии в субботу могут быть затронуты очень сильными ветрами и ливнями, начиная со второй половины дня.

По прогнозу метеорологов, область низкого атмосферного давления, пришедшая из Северной Америки, накроет в субботу западную Францию с меньшей интенсивностью, чем "Киаран", но причинит сильные проливные дожди.

В минувший четверг от урагана "Киаран" в Западной Европе погибли 13 человек. Ураган принес сильные ливни и ветер, максимальная скорость порывов которого в некоторых местах достигала 200 км/ч. Были повреждены жилые дома, нарушена работа транспорта, заблокированы дороги из-за поваленных деревьев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, УРАГАН


Похожие новости


Макрон надеется, что жители пострадавших от урагана "Ирма" французских территорий вскоре вернутся к нормальной жизни Ураган "Ирма" угрожает заморским территориям Франции в Карибском море

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az