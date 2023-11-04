Франция готовится встретить ураган Домингос

Сильные ветры, ливни и высокие волны, как ожидается, обрушатся в субботу на запад Франции с Атлантики, на смену урагану "Киаран" придет ураган "Домингос", сообщают французские СМИ.
Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявит "оранжевую" степень опасности, начиная с вечера, для десяти департаментов страны ввиду приближения "Домингос".
Президент Эмманюэль Макрон призвал французов проявлять "крайнюю осторожность" в эти выходные по причине новых метеорологических осложнений, угрожающих стране.
Как сообщалось, Франция, Испания и север Португалии в субботу могут быть затронуты очень сильными ветрами и ливнями, начиная со второй половины дня.
По прогнозу метеорологов, область низкого атмосферного давления, пришедшая из Северной Америки, накроет в субботу западную Францию с меньшей интенсивностью, чем "Киаран", но причинит сильные проливные дожди.
В минувший четверг от урагана "Киаран" в Западной Европе погибли 13 человек. Ураган принес сильные ливни и ветер, максимальная скорость порывов которого в некоторых местах достигала 200 км/ч. Были повреждены жилые дома, нарушена работа транспорта, заблокированы дороги из-за поваленных деревьев.
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