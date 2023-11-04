В пос. Ходжавенд проведут ремонтные работы

Комбинат коммунальных предприятий Ходжавендского района объявил тендер по отбору компании для ремонтных работ при въезде и в центре поселка Ходжавенд. Стоимость участия в тендере – 150 манатов. В пос. Ходжавенд планируется обеспечить проживание 500 семей. Тендерные предложения компаний принимаются до 11:20 7 декабря 2023 года. Вскрытие предложений состоится 8 декабря в 11:20. Контактное лицо: Эльхан Намазаов; Телефон для справок: (+99451) 999-86-84; E-mail: xocavend-kmk@mail.ru. Х.Насирзаде

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