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Инфраструктура и тендеры 04.11.2023 13:27

В пос. Ходжавенд проведут ремонтные работы

Комбинат коммунальных предприятий Ходжавендского района объявил тендер по отбору компании для ремонтных работ при въезде и в центре поселка Ходжавенд.

Стоимость участия в тендере – 150 манатов.

В пос. Ходжавенд планируется обеспечить проживание 500 семей.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:20 7 декабря 2023 года. Вскрытие предложений состоится 8 декабря в 11:20.

Контактное лицо: Эльхан Намазаов; Телефон для справок: (+99451) 999-86-84; E-mail: xocavend-kmk@mail.ru.

Х.Насирзаде

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Тэги: ХОДЖАВЕНД, РЕМОНТ, ТЕНДЕР

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