Структура Мелиорации и водного хозяйства направит 2,2 млн манатов на восстановление водохранилища Ахынджачай на западе Азербайджана

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») привлекло ООО «Ricon» на проведение ремонтно-восстановительных работ водохранилища Ахынджачай в селе Агдам Товузского района. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2,2 млн манатов. По условиям контракта, работы должны быть завершены 25 апреля 2024 года. Б.Рустамбеков

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