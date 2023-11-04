Структура Мелиорации и водного хозяйства направит 2,2 млн манатов на восстановление водохранилища Ахынджачай на западе Азербайджана

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») привлекло ООО «Ricon» на проведение ремонтно-восстановительных работ водохранилища Ахынджачай в селе Агдам Товузского района.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2,2 млн манатов.
По условиям контракта, работы должны быть завершены 25 апреля 2024 года.
Б.Рустамбеков
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