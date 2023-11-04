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Инфраструктура и тендеры 04.11.2023 16:52

Структура Мелиорации и водного хозяйства направит 2,2 млн манатов на восстановление водохранилища Ахынджачай на западе Азербайджана

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») привлекло ООО «Ricon» на проведение ремонтно-восстановительных работ водохранилища Ахынджачай в селе Агдам Товузского района.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2,2 млн манатов.

По условиям контракта, работы должны быть завершены 25 апреля 2024 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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