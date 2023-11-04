Алиев принял главу МИД ФРГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу в Баку главу МИД ФРГ Анналену Бербок. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства. Н.Аббасова

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