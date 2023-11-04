Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8243 RUR   0.0184 GBR   2.1047 TRY   0.0598

Цена на нефть

03.11 $/bbl +/- WTI 80.51 -1.95 Brent 84.89 -1.96

Внешняя политика 04.11.2023 17:24

Замминистра экономики Азербайджана обсудил с миссией МВФ макроэкономику, энергетику и налоговые реформы

Вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Международным валютным фондом (МВФ) обсуждены в ходе встречи в Баку заместителя министра экономики Самеда Баширли с делегацией, возглавляемой главой миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон.

Как сообщает Минэкономики, Баширли проинформировал о работах, проводимых в рамках стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, привлечении инвестиций на территории, освобожденные от оккупации, применяемых льготах.

По его словам, Азербайджан уделяет особое внимание в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами популяризации прогрессивного опыта и поощрению технологических инноваций.

В свою очередь, Бордон поделилась своими взглядами на дальнейшее партнерство МВФ и Азербайджана.

«Стороны также обсудили перспективы на среднесрочный период, направления развития энергетического сектора, реформы в сфере налоговой политики и администрирования», - подчеркивает Минэкономики.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МВФ, ВСТРЕЧА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Миссия МВФ обсудила с представителями банков Азербайджана текущую ситуацию в банковском секторе Президент Алиев принял главу департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Лукашенко пригласил руководителя миссии МВФ обсудить "пару очень важных для страны вопросов" Президент Азербайджана принял делегацию МВФ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az