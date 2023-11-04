Замминистра экономики Азербайджана обсудил с миссией МВФ макроэкономику, энергетику и налоговые реформы

Вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Международным валютным фондом (МВФ) обсуждены в ходе встречи в Баку заместителя министра экономики Самеда Баширли с делегацией, возглавляемой главой миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон.
Как сообщает Минэкономики, Баширли проинформировал о работах, проводимых в рамках стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, привлечении инвестиций на территории, освобожденные от оккупации, применяемых льготах.
По его словам, Азербайджан уделяет особое внимание в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами популяризации прогрессивного опыта и поощрению технологических инноваций.
В свою очередь, Бордон поделилась своими взглядами на дальнейшее партнерство МВФ и Азербайджана.
«Стороны также обсудили перспективы на среднесрочный период, направления развития энергетического сектора, реформы в сфере налоговой политики и администрирования», - подчеркивает Минэкономики.
Б.Рустамбеков
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