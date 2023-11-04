Баку ждет от Еревана ответов на последние предложения по мирному договору - глава МИД Азербайджана

Азербайджан имеет полное право предотвратить любую угрозу в соответствии с международным правом, заявил глава МИД страны Джейхун Байрамов.

"Азербайджан имеет полное право предотвратить любую угрозу стране в соответствии с международным правом", - сказал Байрамов в субботу на брифинге по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Он в ходе брифинга также призвал германскую коллегу с уважением относиться к названиям городов Азербайджана.

"Госпожа министр в своем выступлении, упоминая города Шуша и Ханкенди, назвала их так как называли армянские сепаратисты. Городов с названиями, которые использовала госпожа министр, не существует. Нужно с уважением относиться к Азербайджану", - отметил Байрамов.

Он подчеркнул, что Азербайджан, как и прежде, готов к переговорам с Арменией. "Формат переговоров может быть любой, важно понимать, что это вопрос между Азербайджаном и Арменией. (...) по мирному договору мы передали армянской стороне свои очередные предложения и сейчас ждем от них ответа", - добавил Байрамов.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в ходе министерской встречи в Тегеране (23 октября - ИФ) в формате "3+3" он обсуждал нормализацию отношений с армянским коллегой Араратом Мирзояном: "Моя встреча с армянским коллегой там не предусматривалась. Тем не менее, мы провели встречу, которая длилась более 40 минут".

Х.Насирзаде