Баку ждет от Еревана ответов на последние предложения по мирному договору - глава МИД Азербайджана

Азербайджан имеет полное право предотвратить любую угрозу в соответствии с международным правом, заявил глава МИД страны Джейхун Байрамов.
"Азербайджан имеет полное право предотвратить любую угрозу стране в соответствии с международным правом", - сказал Байрамов в субботу на брифинге по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Он в ходе брифинга также призвал германскую коллегу с уважением относиться к названиям городов Азербайджана.
"Госпожа министр в своем выступлении, упоминая города Шуша и Ханкенди, назвала их так как называли армянские сепаратисты. Городов с названиями, которые использовала госпожа министр, не существует. Нужно с уважением относиться к Азербайджану", - отметил Байрамов.
Он подчеркнул, что Азербайджан, как и прежде, готов к переговорам с Арменией. "Формат переговоров может быть любой, важно понимать, что это вопрос между Азербайджаном и Арменией. (...) по мирному договору мы передали армянской стороне свои очередные предложения и сейчас ждем от них ответа", - добавил Байрамов.
Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в ходе министерской встречи в Тегеране (23 октября - ИФ) в формате "3+3" он обсуждал нормализацию отношений с армянским коллегой Араратом Мирзояном: "Моя встреча с армянским коллегой там не предусматривалась. Тем не менее, мы провели встречу, которая длилась более 40 минут".
Х.Насирзаде
На Баку приходится 70% торговли Берлина со странами Южного Кавказа - Байрамов
РФ в 2024г намерена увеличить экспорт нефти и нефтепродуктов в Узбекистан через Казахстан до 1 млн т
Страны ЕС за 8 месяцев экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 104 млн евро
MIDA отбирает подрядчиков строительства жилых зданий в ЖК Евлах
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Жители Парижа, Берлина и Лондона вышли на демонстрации в поддержку Палестины
Блинкен заявил, что прекращение огня в Газе позволит ХАМАС перегруппироваться
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире