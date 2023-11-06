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Карабах 06.11.2023 13:50

Население Зангилана к 2040г составит 16 тыс. человек

Кабинет министров Азербайджана утвердил генеральный план города Зангилан до 2040 года, население города составит 16 тыс. человек, сообщает Госкомитет градостроительства и архитектуры Азербайджана.

Генплан города Зангилан подготовлен с привлечением швейцарской компании «Sa_partners» и Бакинского государственного проектного института.

Согласно генплану площадь города составит 333 га, население - 16 тыс. человек.

В городе будут построены 4 дошкольных предприятия на 960 мест, 3 средние школы на 2,88 тыс. учеников, Центральная городская больница и амбулаторная поликлиника, здание администрации, центр культуры, музейные комплексы «Победа» и «Оккупация» и др.

Протяженность городских улиц составит 29 км, также предполагается строительство велосипедных дорог протяженностью 14,6 км.

Генплан города предусматривает высокую степень озеленения. Так 40,5% территории города будет «зеленой», что составит 135,2 га. Это в несколько раз превышает норму озеленения на одного человека в Азербайджане установленной законодательством. В частности, если по стране эта норма составляет 7-10 кв. метров на человек, то в Зангилане она достигнет 44,7 кв. метров на человека.

Госкомитет отмечает, что в настоящее время в Зангилане уже построены международный аэропорт и конгресс-центр.

Согласно концепции генерального плана, Зангилан будет развиваться как центр логистики, туризма и торговли, возобновляемой энергетики, современных инноваций.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, ЗАНГИЛАН, ГЕНПЛАН

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