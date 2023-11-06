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Внешняя политика 06.11.2023 14:24

Алиев и глава SK Group обсудили ВИЭ-потенциал Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Торгово-промышленной палаты Южной Корея и группы компаний SK Group Чхве Тхэ Вон обсудили сотрудничество сторон в сферах минеральных ресурсов, ИКТ, образования и развития человеческих ресурсов, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ней отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили опыт южнокорейской компании в реализации концепции «умного города» и «умной деревни» на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ-Аз), а также такие вопросы, как реализация ВИЭ-потенциала Азербайджана, «сотрудничество в сферах минеральных ресурсов, ИКТ, образования и развития человеческих ресурсов».

«Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения туристических связей между странами», - говорится также в информации.

Чхве Тхэ Вон обратил внимание на возможное сотрудничество Баку и Сеула по различным направлениям.

SK Group является второй по размерам компанией Южной Кореи, ее активы равны $246,9 млрд.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ЮЖКОРЕЯ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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