Bain Capital близок к покупке консалтинговой компании Guidehouse за $5,3 млрд

Американский фонд прямых инвестиций Bain Capital близок к покупке консалтинговой компании Guidehouse, сумма сделки с учетом долга последней может составить $5,3 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Стороны могут объявить о сделке уже в понедельник.

В 2018 году Veritas Capital купила у PwC подразделение по консультированию государственных органов и переименовала его в Guidehouse.

Guidehouse предоставляет консалтинговые услуги в сфере управления и технологий государственным ведомствам США, включая министерство обороны, министерство внутренней безопасности, органам власти штатов и регионов, а также бизнесу.

За последние годы Guidehouse выросла в размере за счет приобретения активов. Так, в 2019 году она купила компанию Navigant Consulting, в 2021 году - Dovel Technologies, а в 2022 году - активы Grant Thornton в сфере консультирования госорганов.

Годовая выручка Guidehouse, согласно прогнозу компании, превысит $3 млрд в 2023 году. Для сравнения: в 2018 году она составила около $600 млн.