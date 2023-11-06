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Финансы 06.11.2023 20:33

Bain Capital близок к покупке консалтинговой компании Guidehouse за $5,3 млрд

Американский фонд прямых инвестиций Bain Capital близок к покупке консалтинговой компании Guidehouse, сумма сделки с учетом долга последней может составить $5,3 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Стороны могут объявить о сделке уже в понедельник.

В 2018 году Veritas Capital купила у PwC подразделение по консультированию государственных органов и переименовала его в Guidehouse.

Guidehouse предоставляет консалтинговые услуги в сфере управления и технологий государственным ведомствам США, включая министерство обороны, министерство внутренней безопасности, органам власти штатов и регионов, а также бизнесу.

За последние годы Guidehouse выросла в размере за счет приобретения активов. Так, в 2019 году она купила компанию Navigant Consulting, в 2021 году - Dovel Technologies, а в 2022 году - активы Grant Thornton в сфере консультирования госорганов.

Годовая выручка Guidehouse, согласно прогнозу компании, превысит $3 млрд в 2023 году. Для сравнения: в 2018 году она составила около $600 млн.

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Тэги: США, КОНСАЛТИНГ, КОМПАНИЯ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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