Инфляции в США замедлится до целевого уровня ФРС во второй половине 2024г

Инфляция в США замедлится до целевого показателя Федеральной резервной системы (ФРС) в следующие 8-10 месяцев, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.
Ставка ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых является достаточно высокой, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию, заявил Бостик в интервью Bloomberg Television.
На вопрос о том, когда темпы роста потребительских цен в США замедлятся до 2%-го уровня, Бостик ответил, что "это произойдет во второй половине следующего года".
Он добавил, что не будет пытаться давать более точный прогноз, поскольку за это время многое может произойти.
Бостик более оптимистичен относительно будущих темпов замедления инфляции в США, чем Федрезерв, прогноз которого предполагает, что целевой показатель в 2% будет достигнут не ранее 2026 года, отмечает Market Watch.
По мнению Бостика, американскому ЦБ удастся добиться замедления инфляции до целевого показателя, не спровоцировав рецессии в экономике США.
"Нас ждет медленный и устойчивый экономический рост в 2024 году", - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, когда Федрезерв приступит к снижению ставки, Бостик сказал, что "это впереди". ФРС начнет оценивать, когда ей следует снизить ставку, лишь после того, как инфляция приблизится к 2%, сказал он.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года.
Баку и Загреб планируют провести заседание МПК в начале 2024г
РМК завершил отправку вооружения из Карабаха на ремонт в Россию
Алиев и премьер Хорватии обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений
Страны ЕС за 8 месяцев поставили в Азербайджан духов и туалетной воды почти на 13 млн евро
Средняя пенсия в Азербайджане к 2025г достигнет 511 манат
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Барселоне
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
Генсек ООН призвал собрать $1,2 млрд на гуманитарную помощь сектору Газа
Нетаньяху допустил возможность гуманитарных пауз в ходе боевых действий в Газе
Израильские военные предупредили о готовности наносить удары по любым целям на Ближнем Востоке
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире