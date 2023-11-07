Инфляции в США замедлится до целевого уровня ФРС во второй половине 2024г

Инфляция в США замедлится до целевого показателя Федеральной резервной системы (ФРС) в следующие 8-10 месяцев, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

Ставка ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых является достаточно высокой, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию, заявил Бостик в интервью Bloomberg Television.

На вопрос о том, когда темпы роста потребительских цен в США замедлятся до 2%-го уровня, Бостик ответил, что "это произойдет во второй половине следующего года".

Он добавил, что не будет пытаться давать более точный прогноз, поскольку за это время многое может произойти.

Бостик более оптимистичен относительно будущих темпов замедления инфляции в США, чем Федрезерв, прогноз которого предполагает, что целевой показатель в 2% будет достигнут не ранее 2026 года, отмечает Market Watch.

По мнению Бостика, американскому ЦБ удастся добиться замедления инфляции до целевого показателя, не спровоцировав рецессии в экономике США.

"Нас ждет медленный и устойчивый экономический рост в 2024 году", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, когда Федрезерв приступит к снижению ставки, Бостик сказал, что "это впереди". ФРС начнет оценивать, когда ей следует снизить ставку, лишь после того, как инфляция приблизится к 2%, сказал он.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года.