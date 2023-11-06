В Польшу поступили уже 10 южнокорейских истребителей FA-50

В Польшу поступили почти все заказанные в Южной Корее для поставки в текущем году истребители FA-50, сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"9-й и 10-й экземпляры FA-50 уже находятся в Польше. Сегодня начинается процесс их интеграции в Минске-Мазовецком (город в восточно-центральной Польше - "ИФ")", - говорится в сообщении в официальном аккаунте главы Минобороны в соцсети X.

Ранее Блащак сообщал, что до конца 2023 года Сеул поставит Варшаве 12 южнокорейских истребителей FA-50.