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Дальнее зарубежье 06.11.2023 19:29

В Польшу поступили уже 10 южнокорейских истребителей FA-50

В Польшу поступили почти все заказанные в Южной Корее для поставки в текущем году истребители FA-50, сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"9-й и 10-й экземпляры FA-50 уже находятся в Польше. Сегодня начинается процесс их интеграции в Минске-Мазовецком (город в восточно-центральной Польше - "ИФ")", - говорится в сообщении в официальном аккаунте главы Минобороны в соцсети X.

Ранее Блащак сообщал, что до конца 2023 года Сеул поставит Варшаве 12 южнокорейских истребителей FA-50.

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Тэги: ПОЛЬША, КОРЕЯ, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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