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07.11.2023 15:46

Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ

Yelo Bank продолжает инициативные проекты в области образования и профессионального развития молодежи. В этом направлении для студентов UFAZ (French-Azerbaijani University) был проведен интерактивный мастер-класс руководителя департамента человеческого капитала банка Нигар Ибадзаде.

В ходе данной встречи мастер-классе Нигар Ибадзаде подробно рассказала о 7 уровнях энергии, влияющих как на профессиональную, так и на личную жизнь. Участники получили ценные советы по эффективному управлению этими уровнями энергии для достижения успеха.Также студентыприняли участие в практических занятиях, предназначенных для раскрытия их высочайшего потенциала и усиления своей деятельности.

Как активный сторонник молодежи, Yelo Bank тесно сотрудничает с ведущими университетами страны. Банк выступает маяком успешной карьеры для молодежи, регулярно реализуя проекты, способствующие личному и профессиональному развитию. Не забывайте следить за страницами Yelo Bank и Yelo Team, чтобы быть в курсе таких проектов.


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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