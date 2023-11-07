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ТЭК 07.11.2023 21:16

«Туркменгаз» обсудил с делегацией Ирака сотрудничество в газовой отрасли

Руководство туркменского госконцерна "Туркменгаз" в понедельник провело переговоры с делегацией Ирака во главе с министром энергетики страны Зиадом Али Фаделем, сообщает газета нефтегазового комплекса Туркменистана Nebitgaz.

Делегация прибыла с визитом в Туркменистан. На встрече обсуждалось сотрудничество сторон в газовой отрасли.

В октябре 2023 года между "Туркменгазом" и Минэнерго Ирака был подписан меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа. Тогда иракские партнеры выразили заинтересованность в поставках газа из Туркмении в Ирак по схеме своп через территорию соседнего Ирана в объеме около 10 млрд кубометров в год.

На международной конференции "Нефть и газ Туркменистана-2023", состоявшейся 25-27 октября в Ашхабаде заместитель председателя "Туркменгаза" Мырат Арчаев сообщил, что Туркменистан намерен поставлять в Ирак 9 млрд кубометров природного газа в год в рамках своп-соглашения с участием Ирана. По его информации, переговоры по контракту находятся в активной фазе. "Мы подписали меморандум и дальше уже технические, коммерческие аспекты нужно будет обговаривать, так что это не один раунд (переговоров - ИФ), несколько раундов мы планируем в ближайшее время", - уточнил он.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ИРАК, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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