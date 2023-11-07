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Транспорт и связь 07.11.2023 17:00

ЦБ и Минцифры подписали Меморандум о взаимопонимании по проектам, связанным с ИИ

Центробанк и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках привлечения в страну стартапов, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ЦБА.

Документ подписали председатель ЦБ Талех Кязымов и министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

«Основной целью подписания меморандума является поддержка проектов, инициатив и идей в сфере искусственного интеллекта в нашей стране, в том числе реализация совместных проектов на финансовых рынках, организация мероприятий по формированию навыков, технологий, экосистемы, инфраструктуры и механизмов управления в сфере искусственного интеллекта, тем самым сделав Азербайджан региональным лидером в области искусственного интеллекта», - отмечается в информации.

Как сообщили в ЦБА, в рамках этого сотрудничества будут приняты меры по привлечению в Азербайджан стартапов и компаний, основанных на искусственном интеллекте, продвижению инноваций на основе искусственного интеллекта в различных секторах, а также установлению отношений сотрудничества с ведущими организациями для повышения уровня решений и навыков в этой области.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, МИНТРАНСПОРТА, МЕМОРАНДУМ

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