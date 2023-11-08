В Тель-Авиве заявили о намерении сохранить в Газе свои силы после разгрома ХАМАС

Израиль после разгрома движения ХАМАС не планирует управлять сектором Газа, но считает необходимым сохранять присутствие на этой палестинской территории своих сил безопасности, заявил телеканалу PBS советник израильского премьера Марк Регев.
По его словам, присутствие израильских сил безопасности "потребуется, по крайней мере, в начальный период после нынешней операции", для предотвращения возможных угроз из сектора Газа.
Чиновник добавил, что Израиль не предусматривает "какую-либо долгосрочную оккупацию", а присутствие сил безопасности "не обязательно должно быть статичным", оно будет осуществляться "по мере необходимости, для борьбы с возможными угрозами".
В ответ на вопрос ведущего, может ли это включать буферную зону, Регев сказал: "Да, я верю, что буферная зона будет. После того, через что мы прошли, это должно быть так".
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