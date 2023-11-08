Главы МИД G7 заявили о поддержке Украины независимо от ближневосточного кризиса

Министры иностранных дел "Большой семерки" по итогам обсуждения ситуации вокруг Украины подтвердили готовность продолжить санкционное давление на Москву и поддержку Киева в условиях нынешнего кризиса на Ближнем Востоке, сообщил МИД Японии.
"Министры иностранных дел G7 согласились с тем, что G7 сохранит единство в отношении введения жестких санкций против России и окажет решительную поддержку Украине даже в сегодняшней международной ситуации", - говорится сообщении.
В нем отмечается, что в начале заседания глава японского внешнеполитического ведомства Ёко Камикава заявила, что "даже по мере роста напряженности на Ближнем Востоке важно, чтобы G7 была едина в отправке четкого послания международному сообществу о том, что наша непоколебимая приверженность поддержке Украины никогда не изменится".
Встреча министров проходит в Токио.
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