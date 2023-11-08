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Внутренняя политика 08.11.2023 10:22

В Баку проходит шествие по случаю Дня Победы

В Баку в среду проходит шествие военнослужащих по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Шествие проходит по различным улицам и проспектам столицы Азербайджана.

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Тэги: БАКУ, ШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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