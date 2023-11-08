В Баку проходит шествие по случаю Дня Победы

В Баку в среду проходит шествие военнослужащих по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Шествие проходит по различным улицам и проспектам столицы Азербайджана.
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