Adidas в III квартале снизил чистую прибыль на 25%, выручку - на 6,4%

Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, в третьем квартале снизил чистую прибыль на 25% относительно того же периода прошлого года - до 259 млн евро, сообщается в окончательной отчетности.
Выручка сократилась на 6,4% и составила 6 млрд евро. При этом без учета изменения курсов обмена валют она увеличилась на 1%.
Операционная прибыль упала на 27,5% - до 409 млн евро, рентабельность по ней опустилась до 6,8% с 8,8% годом ранее.
Результаты совпали с предварительными данными, которые были объявлены в середине октября.
Adidas подтвердила прогноз, согласно которому операционный убыток по итогам 2023 года составит около 100 млн евро. Базовая операционная прибыль (без учета разовых факторов и списаний) ожидается в районе 100 млн евро. При этом предполагается сокращение выручки без учета валютных колебаний на несколько процентов.
Котировки акций adidas снижаются на 1% в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла почти на 34% (до 29,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 8,6%.
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