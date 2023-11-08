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Финансы 08.11.2023 21:15

Украинские банки в январе-сентябре увеличили чистую прибыль почти в 15 раз

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины за январь-сентябрь 2023 года достигла 109,9 млрд гривен, что в 14,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Нацбанк страны (НБУ).

"Платежеспособные банки за девять месяцев 2023 года получили 109,9 млрд грн. чистой прибыли по сравнению с 7,4 млрд грн. за аналогичный период прошлого года. Главным фактором доходности сектора остается рост процентных доходов, прежде всего от высоколиквидных активов", - говорится в сообщении.

Суммарный операционный доход финучреждений вырос на 17,9%, чистый процентный доход - на 38,7%. "Несмотря на увеличение процентных расходов в результате повышения процентных ставок по депозитам, процентные доходы выросли существеннее", - отметил центробанк.

Чистый комиссионный доход за январь-сентябрь увеличился на 5,4% год к году, но при этом темпы его роста постепенно замедлялись из-за слабого наращивания операций с платежными картами.

Чистая операционная прибыль банков до отчислений в резервы увеличилась на 23,9% - до 139 млрд грн. Еще одним фактором резкого роста прибыли стало сокращение отчислений в резервы в 17 раз - до 5,7 млрд грн.

В целом рентабельность капитала сектора на 1 октября 2023 составила 56,9% по сравнению с 4,3% годом ранее.

НБУ сообщает, что 6 банков из 63 по итогам января-сентября ушли в убыток, который в совокупности составил 155 млн грн.

Согласно сообщению, по предварительным результатам оценки устойчивости банки в целом адекватно оценивают кредитные риски. Тем не менее, возможные корректировки оценки активов и сформированных резервов отдельными финучреждениями могут повлиять на годовые показатели доходности.

Официальный курс на 8 ноября - 36,04 грн./$1.

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Тэги: УКРАИНА, БАНКИ, ПРИБЫЛЬ


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