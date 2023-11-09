США нанесли удар по объекту проиранских группировок в Сирии - Пентагон

Авиация США нанесла удар по объекту проиранских сил на востоке Сирии, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Сегодня по указанию президента Байдена вооруженные силы США в целях самообороны нанесли удар по объекту на востоке Сирии, используемому Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним группировками", - заявил Остин.
В сообщении на сайте Пентагона отмечается, что в нанесении удара участвовали два истребителя F-15. Он стал "ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии, совершенных подразделениями КСИР".
Остин подчеркнул: "Соединенные Штаты полностью готовы принять необходимые дальнейшие меры для защиты наших людей и наших объектов. Мы призываем воздержаться от любой эскалации". Персонал США продолжит выполнять миссии по борьбе с ИГИЛ (террористическая структура) в Ираке и Сирии, добавил глава Пентагона.
В свою очередь телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что расположенная в районе газового месторождения "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор американская военная база подверглась атаке ракетами и беспилотниками.
Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что с 17 октября текущего года военные базы США в Сирии и Ираке подвергались атакам более 40 раз.
В то же время, как сообщил телеканал Fox News, йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 недалеко от побережья Йемена.
Представитель Пентагона подтвердил телеканалу данную информацию.
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