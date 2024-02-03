В Дамаске назвали удары США по Сирии попыткой ослабить возможности армии страны в борьбе против ИГ

Удары, нанесенные США по Сирии, пришлись на районы, в которых находились ведущие борьбу против террористической группировки ИГ сирийские силы, заявили в субботу в Дамаске.

"Нет ничего удивительного в том, что США атаковали цели на востоке Сирии, где сирийские подразделения ведут борьбу против остатков ИГ. Это произошло на фоне попыток США добиться повышения активности ИГ", - говорится в заявлении сирийского МИД, выдержки из которого публикует агентство САНА.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что восприняли удары как очередное нарушение суверенитета Сирии. США, по мнению сирийского МИД, "в очередной раз доказали, что являются главным источником нестабильности в мире, и что их вооруженные силы разжигают региональный конфликт, угрожают миру и безопасности".

В Дамаске выразили сожаление, что СБ ООН не в состоянии "остановить подобные опасные нарушения".

В свою очередь, сирийское военное командование заявило, что ударам подверглись "многочисленные объекты и населенные пункты" на востоке Сирии - близ границы с Ираком.

"Это привело к гибели многих гражданских и военных. Многие люди получили ранения, огромный ущерб нанесен частной и государственной собственности", - отмечается в заявлении.

"Сегодняшняя агрессия США не имеет оправданий. Это - попытка ослабить возможности армии Сирии по борьбе против терроризма", - говорится в нем.

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.