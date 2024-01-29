В Аммане заявляют, что атака на военных США произошла вне иорданских границ

Представитель правительства Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что атака на американских военнослужащих с применением беспилотника была осуществлена вне границ королевства, сообщает Associated Press.

По словам Мубайдина, нападение произошло в соседней Сирии.

Агентство отмечает, что у США есть военная база в районе Эт-Танф в Сирии - примерно в 20 км от блокпоста Tower 22, который расположен уже на территории Иордании и служит логистическим хабом для американских сил в Сирии.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую баз на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 25 получили ранения.

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.