Король Иордании заявил Блинкену о «катастрофических последствия» военных действий Израиля в секторе Газа

Иорданский король Абдалла II принял госсекретаря США Энтони Блинкена и заявил ему о "катастрофических последствиях" продолжения военной операции Израиля в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel.
По данным издания, иорданский король также указал американскому дипломату, что Вашингтону следует сыграть "важную роль и оказать давление на Израиль, настояв на том, чтобы тот согласился на немедленное перемирие в секторе Газа".
Агентство Associated Press в свою очередь сообщает, что Блинкен также встретился с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади и посетил склад Всемирной продовольственной программы в Аммане, где хранится гуманитарная помощь, которую доставляют в сектор Газа.
Турне Блинкена продолжается с 4 по 11 января. Ранее американский дипломат посетил Турцию и Грецию, а из Иордании отправится в Катар, ОАЭ и Саудовскаую Аравию. Затем он посетит Израиль и Западный берег реки Иордан, и завершит свою поездку в Египте.
Движение ХАМАС 7 октября 2023 года совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.
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