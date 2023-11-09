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Внешняя политика 09.11.2023 13:38

Азербайджан готов принять следующий саммит ОЭС - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку принять следующий саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

“Я хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан намерен и далее расширять двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами-членами ОЭС и готов принять у себя следующий саммит организации”, - сказал Алиев в четверг на 16-ом Саммите ОЭС в Ташкенте.


Как сообщает сайт азербайджанского лидера, президент в своем выступлении также затронул события в сентябре в Карабахском регионе страны.


"В результате однодневной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября этого года Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе и полностью восстановил суверенитет над своей международно признанной территорией. Мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет силовым путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН и гордимся этим. Я выражаю признательность государствам-членам ОЭС, которые поздравили Азербайджан с этой исторической победой”, - подчеркнул Алиев.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОЭС, ОРГАНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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