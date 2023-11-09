ООН призывает срочно прекратить огонь в секторе Газа

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в четверг заявил о необходимости незамедлительно прекратить огонь в секторе Газа в гуманитарных целях, сообщили в пресс-службе ООН.

"Он отметил срочную необходимость прекращения огня в гуманитарных целях", - говорится в сообщении ООН по итогам участия Гриффитса в гуманитарной конференции по сектору Газа в Париже.

Гриффитс указал на важность обеспечения возобновления поставок жизненно важных продуктов в сектор Газа. Он призвал к защите гражданского населения, "где бы оно ни находилось".

На конференции также выступил глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини. Он присоединился к озвученным призывам замгенсека ООН.

По словам Лаззарини, помимо прекращения огня, "нужно обеспечить значимый и продолжительный поток поставок гумпомощи, в том числе топлива".

Открывавший мероприятие президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "все жизни одинаково ценны". Он призвал Израиль обеспечить защиту гражданского населения сектора Газа. "Борьба с терроризмом не может вестись без правил. И Израиль это знает", - добавил Макрон.

"Сегодня ситуация серьезная, и каждый день она ухудшается еще больше. Сейчас надо работать над защитой гражданских лиц. Для этого нужна очень срочная гуманитарная пауза. И нужно действовать для прекращения огня", - отметил он.

Французский лидер пообещал, что Париж выделит дополнительно 80 млн евро для гумпомощи сектору Газа. Таким образом, по его словам, общая сумма, выделенная на поддержку Францией мирных жителей Газы, за этот год достигнет 100 млн евро.

На встречу в Париже прибыли официальные лица из десятка западных и арабских стран, а также представители ООН и неправительственных организаций. В Елисейском дворце ранее указали, что израильскую делегацию не пригласили, но уведомили о проведении конференции.