Израиль согласился на ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа - Белый дом

Израиль согласился открыть два гуманитарных коридора с севера на юг сектора Газа, а также на ежедневные четырёхчасовые паузы в анклаве, что позволит мирным гражданам переместиться на юг, сообщил в четверг представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Он отметил, что один гуманитарный коридор уже открыт, второй будет находиться на прибрежной дороге.
"Мы думаем, что это важные шаги. И мы хотим, чтобы они продолжались до тех пор, пока они необходимы", - приводят американские СМИ слова Кирби о гуманитарных паузах.
Кирби сообщил, что накануне в сектор Газа гуманитарную помощь доставили 126 грузовиков, однако их количество необходимо увеличить до 150 в день.
Ранее в четверг в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что Израиль согласен лишь на небольшие гуманитарные паузы в секторе Газа для поставки туда помощи, а не на режим прекращения огня. Также израильские военные заявили, что откроют гуманитарные коридоры для мирных жителей Газы, чтобы они могли временно перебраться на юг анклава в более безопасные районы и получить там гуманитарную помощь.
Издание The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи сообщало, что Израиль откроет коридор на севере Газы - трассу Салах ад-Дин - для перемещения жителей в южную часть сектора. Маршрут будет открыт с 10:00 до 16:00 по местному времени (12:00-18:00).
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа за месяц ударов ЦАХАЛ погибли свыше 10,8 тыс. человек, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минздрав анклава. Десятки тысяч получили ранения.
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