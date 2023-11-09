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Израиль согласился на ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа - Белый дом

Израиль согласился открыть два гуманитарных коридора с севера на юг сектора Газа, а также на ежедневные четырёхчасовые паузы в анклаве, что позволит мирным гражданам переместиться на юг, сообщил в четверг представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что один гуманитарный коридор уже открыт, второй будет находиться на прибрежной дороге.

"Мы думаем, что это важные шаги. И мы хотим, чтобы они продолжались до тех пор, пока они необходимы", - приводят американские СМИ слова Кирби о гуманитарных паузах.

Кирби сообщил, что накануне в сектор Газа гуманитарную помощь доставили 126 грузовиков, однако их количество необходимо увеличить до 150 в день.

Ранее в четверг в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что Израиль согласен лишь на небольшие гуманитарные паузы в секторе Газа для поставки туда помощи, а не на режим прекращения огня. Также израильские военные заявили, что откроют гуманитарные коридоры для мирных жителей Газы, чтобы они могли временно перебраться на юг анклава в более безопасные районы и получить там гуманитарную помощь.

Издание The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи сообщало, что Израиль откроет коридор на севере Газы - трассу Салах ад-Дин - для перемещения жителей в южную часть сектора. Маршрут будет открыт с 10:00 до 16:00 по местному времени (12:00-18:00).

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа за месяц ударов ЦАХАЛ погибли свыше 10,8 тыс. человек, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минздрав анклава. Десятки тысяч получили ранения.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПАУЗЫ


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