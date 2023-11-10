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Дальнее зарубежье 10.11.2023 09:50

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Подземный толчок магнитудой 5,5 произошел в акватории моря Бисмарка примерно в 8 - 9 км от северо-восточного побережья острова Новая Гвинея (Папуа - Новая Гвинея) во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:53 по Баку в пятницу (06:53 по местному времени в пятницу) землетрясения находился в 187 км к северо-западу от второго по величине города страны - Лаэ, и в 24 км юго-юго-восточнее от небольшого города Мадонг.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 64,2 км.

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Тэги: ПАПУА/НОВГВИНЕЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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