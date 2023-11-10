Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Подземный толчок магнитудой 5,5 произошел в акватории моря Бисмарка примерно в 8 - 9 км от северо-восточного побережья острова Новая Гвинея (Папуа - Новая Гвинея) во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:53 по Баку в пятницу (06:53 по местному времени в пятницу) землетрясения находился в 187 км к северо-западу от второго по величине города страны - Лаэ, и в 24 км юго-юго-восточнее от небольшого города Мадонг.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 64,2 км.
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