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Макроэкономика 10.11.2023 12:45

ВВП Великобритании в III квартале не изменился, ожидалось снижение на 0,1%

Объем экономики Великобритании в третьем квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Национального статистического управления (ONS).

Это наихудшая динамика за последние четыре квартала. Однако результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков, которые предполагали сокращение ВВП на 0,1%, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в июле-сентябре уменьшились на 0,4%, государственные расходы - на 0,5%, капиталовложения бизнеса - на 4,2%.

В сфере услуг было зафиксировано снижение на 0,1%, в строительной отрасли - повышение на аналогичную величину. В производственном секторе изменений не произошло.

Экспорт повысился на 0,5%, в то время как импорт уменьшился на 0,8%.

Британский ВВП в третьем квартале вырос на 0,6% в годовом выражении.

Для сравнения, во втором квартале экономика страны увеличилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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